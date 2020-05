Tingretten i Sundsvall mente det et uaktsomt drap som ble begått natt til 7. november i fjor.

Fem tiltale – fire menn og en kvinne – var i utgangspunktet siktet etter at en mann i 30-årene døde etter en rekke knivstikk. De fire mennene fikk tirsdag sine dommer, mens saken mot kvinnen, den omkomne sin eks-kjæreste, er utsatt.

Retten mente hele gruppen hadde oppsøkt offeret for å påføre ham skade, men at det ikke kan bevises at det var planlagt et drap.

De to som blir idømt de hardeste straffene for uaktsomt drap og grov mishandling, prøvde etter angrepet å rømme til Norge. Men de ble observert og arrestert av en oppmerksom politipatrulje i Bodø 26. november.

Dødelige hugg



22-åringen som ble dømt for å ha utført ugjerningen, fikk seks års fengsel. Han var løslatt bare seks måneder tidligere og ble med på angrepet i sin prøvetid. Mannen er halvbror til kvinnen som først vil få sin sak prøvet etter en rettspsykiatrisk vurdering.

Retten mente han hadde stukket offeret flere ganger i magen med en kniv. 22-åringen hadde selv avvist dette, men ville ikke opplyse hvem som sto for de dødelige huggene.

I sitt vitnemål sier kvinnen at hun så «blodet dryppe på trappetrinnene» etter angrepet.

En 25-åring ble dømt for grov mishandling og mindre narkotikaforbrytelser til to og et halvt års fengsel. Heller ikke han ville navngi hvem som holdt i kniven den fatale kvelden.

Ville skjule seg i fem år



Bakgrunnen for angrepet skal ha vært strid mellom de tidligere kjærestene. I følge vitnemålene skal den 25-årige kvinnen ha lokket offeret ut av sin bolig denne kvelden. På gårdsplassen skal så de to ha angrepet mannen som skal ha plaget kvinnen og tidligere også provosert hennes halvbror.

Det synes uklart hvorfor de to mennene valgte å rømme til Bodø. I dommen siteres de på at turen skal ha vært planlagt lenge. Men samtidig er det åpenbart at det er knivstikkingen som utløser reisen.

Til et vitne skal den 22-årige hovedmannen ha sagt at han regnet med å møtte holde seg i skjul i fem års tid. På reisen nordover til Bodø skal de to ha snakket om angrepet. Et vitne sier også at 25-åringen ringte ham for å avtale et alibi – de to skal ha spilt Fifa hos en tredje.

Retten sier at det er en mangel at man ikke har funnet kniven som ble brukt, og at man må være forsiktig med vitnemål fra personer som kan ha vært i narkorus da hendelsen fant sted. Men likevel mener man å kunne slå fast hvem som holdt i kniven.

Gruppen det er snakk om ble også dømt for flere mindre narkoforbrytelser, brudd på trafikkloven og mishandling. Den yngste av mennene, en 19-åring, fikk den mildeste straffen, ett år og tre måneders fengsel.

Ingen av dem erkjente skyld for dødsfallet.