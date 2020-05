Mattilsynet mistenker at det pågår organisert, ulovlig salg og produksjon av tofu i Oslo-området, opplyser de i en pressemelding.

Tofuen selges i butikker, på restauranter og til privatpersoner på lukkede Facebook-sider.

Når Mattilsynet har beslaglagt ulovlige tofuprodukter et sted, dukker det opp en ny forsyning etter kort tid. Derfor mistenker tilsynet at det pågår organisert, ulovlig storproduksjon med høy fortjeneste for de involverte.

– Tofu er et av produktene som vi oftest finner ute i butikker som er ulovlig produsert og omsatt. De siste årene har Mattilsynet alene og sammen med politiet stoppet flere ulovlige tofuproduksjoner i private hjem, sier seniorinspektør Håvard Johansen ved Mattilsynets avdeling Oslo, Asker og Bærum.

Tofu på badet

Soyabønner til bruk i tofu ligger til bløtlegging i bøtter på et baderom. Foto: Mattilsynet

Tofu er et soyaprodukt fra Asia som ofte brukes som et vegetaralternativ til kjøtt, for eksempel i curryer, supper eller nuddel-retter.

Tofu smaker lite i seg selv, men tar til seg smakstilsetninger svært godt.

Tofu finnes i flere varianter. Det er relativt enkelt å lage tofu hjemme ved å skylle, koke, sile og presse soyabønner.

Den ulovlige tofuproduksjonen Mattilsynet har avdekket i ulike, private hjem, skjer på en måte som kan være helsefarlig.

– De gangene vi har kommet over ulovlig hjemmeproduksjon av tofu så har dette foregått under svært uhygieniske forhold. Det har vært produksjon og håndtering av tofu på badet, i dusjen og rett ved doskålen. Det har vært svært fuktig i rommene og muggsopp i tak og på vegger, sier Håvard Johansen.

Tilsynet har også avdekket fettsøl etter frityrsteking på innredning, utstyr, vegger, gulv og tak. Samlet sett utgjør produksjonen en fare for at boliger kan få skade på grunn av muggsopp og fukt, i tillegg til at frityrsteking medfører brannfare.

Uten merking og sporbarhet

Ferdigpresset tofu på brett. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet advarer folk mot å kjøpe ulovlig tofu, både av helsemessige grunner, og for la være å støtte organisert kriminalitet.

– Den ulovlig produserte tofuen er helt uten merking og sporbarhet, mens tofu produsert av godkjente virksomheter er merket og kan spores tilbake til produsent, forklarer seniorinspektør Johansen.

Det er likevel ikke helt enkelt for forbrukere å skille mellom ulovlig og lovlig produsert tofu.

– Ferdigpakkede produkter fremstår som ganske profesjonelt fremstilt. Dette er bekymringsfullt siden produksjonsprosessen er så uhygienisk. Dette kan igjen lure forbrukeren til å tro at produktet er av bedre kvalitet enn det i virkeligheten er.

