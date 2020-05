Tingretten avviser Manshaus-søksmål fra moskémedlemmer

I forkant av rettssaken mot 22-åringen fra Bærum, som starter torsdag, fremmet advokat John Christian Elden et gruppesøksmål med krav om oppreisning på inntil 50.000 kroner per medlem på vegne av moskeens rundt 900 medlemmer.

Asker og Bærum tingrett, hvor hovedforhandlingen skal gå, har avvist søksmålet. Retten mener kravene bør behandles i en sivil sak, og at de dessuten mangler tilstrekkelig informasjon, ifølge avisa. Anmodningen om rettens godkjenning av gruppesøksmålet ble fremsatt 23. april, bare to uker før straffesakens oppstart.

Manshaus har ytret at han ønsket å drepe og skremme så mange muslimer som mulig under angrepet i august 2019. John Christian Elden sier til VG at det derfor ikke er forsøkt å legge fram individuelle skadebeskrivelser.

– Da mener vi også vilkåret for erstatning er oppfylt. Dette er det grunnleggende spørsmålet som retten må ta stilling til nå eller i den neste rettssaken, svarer Elden.