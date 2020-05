Forsker advarer: Ny E18 vil ikke hjelpe; flere biler og like mye kø

I en forskningsartikkel fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har forskerne sett hva som skjedde etter at E6 sør for Oslo ble utvidet. Resultatet var at kort tid etter at veien stod ferdig ble den ledige kapasiteten fylt av nye biler og køen er nå tilbake på det samme nivået den var før utvidelsen.

Saken ble først omtalt av forskning.no.