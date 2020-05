Regjeringen vil gjøre digitale borettslagsmøter lovlig

Grunnet regjeringens restriksjoner om å ikke samles mer enn fem personer ble det vanskelig for borettslag å avholde møter på normalt vis. Boligutvikleren Obos, som også fungerer som forretningsfører for en rekke boligsammenslutninger, lanserte derfor en digital beboerportal hvor møtene kan gjennomføres via nett, skriver NRK.

Resultatet så langt har vært en økning i antall deltakere til 40 prosent i gjennomsnitt, opp fra mellom 10 og 20 på et ordinært møte, forteller konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.