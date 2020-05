Bjørn Eidsvåg anmelder falske Instagram-profiler

En rekke brukere har opprettet profiler hvor de utgir seg for å være musikeren, og sender det Eidsvåg beskriver som «slibrige» meldinger til 66-åringens fans.

– Jeg blir sur



– Sitter i skrivestua og forbereder søndagens konsert herfra. Jeg er stort sett blid, men sur på dem som gir seg ut for å være meg og sender slibrige meldinger. Jeg sender ikke meldinger til noen, så får dere det fra meg, er det en fake-Bønna, skriver Eidvåg på sin ekte Instagram-profil.

Til VG opplyser Eidsvågs pressekontakt Elise Steffensen i Sesong1 at problemet har pågått i et års tid, og at saken er politianmeldt.

Åge Aleksandersen rammet



Søker man etter «Bjørn Eidsvåg» på Instagram, kommer det opp over ti forskjellige profiler natt til søndag.

Også Åge Aleksandersen har opplevd det samme og truer med politianmeldelse , skriver Trønder-Avisa.