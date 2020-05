Forsvarergruppen advarer mot forhåndsdømming av Hagen

– Man vet ikke hvem som har tatt livet av vedkommende, man vet ikke hvor eller når det har skjedd. Man vet ikke engang om det har vært en eller flere gjerningspersoner. Alt står åpent, sier Forsvarergruppen-leder Marius Dietrichson til TV 2.

Han mener mediene trekker fram alminnelige trekk hos et menneske og bruker særpregene til å forklare en påstått straffbar handling, som for eksempel at Hagen kjører en rimelig bil.

– Og da spekuleres det i om han er gjerrig og om han har drept kona fordi hun kan ha vært grådig etter penger, sier advokaten.

Tom Hagen (70) ble pågrepet av politiet tirsdag morgen. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig på Lørenskog 31. oktober 2018.

Tom Hagen nekter straffskyld, og forsvareren hans, advokat Svein Holden, varslet torsdag at fengslingskjennelsen kommer til å bli anket.