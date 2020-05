Ungdomspartier må betale etter sponset tur

Unge Høyre, AUF og Grønn Ungdom har forklart at de takket ja til den fem dager lange reisen fordi de ville lære mer om kraftselskapets plan om å legge en stor strømkabel mellom Norge og Skottland som skal frakte fornybar energi mellom landene, skriver Aftenposten.

Nå har Partilovnemnda avgjort at reisen var å regne som et «ulovlig bidrag» til partene.

– Her er det sånn at kommunene som er eiere av NorthConnect, kan ha interesse av at prosjektet blir gjennomført. De har valgt ut tre ungdomspartier til å komme på en reise. Så det er åpenbart at det er et forsøk på påvirkning som har skjedd her, sier leder for nemnda, jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo

Til avisa forklarer han at det er nokså vanlig å bli invitert på slike reiser, men at ikke alle er innforstått med at det må rapporteres inn. Det er heller ikke lov for partier å motta bidrag fra offentlig eide selskaper.

– Svaret vi fikk fra partiene, var preget av at de ikke var kjent med dette, sier Smith.

Også NorthConnect uttaler overfor Aftenposten at de ikke var kjent med at reisen kunne være i strid med regelverket.

Ifølge selskapet kostet reisen 15.000 kroner per person.