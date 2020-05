Kommuneoverlege mener det blir krevende å teste alle med symptomer

For en kommune som Kristiansand betyr den økte testingen at de kan måtte tidoble testkapasiteten fra 500 til 5.500 tester i uka, ifølge VG.

Kommuneoverlege Dagfinn Harr sier til avisa at det vil bli umulig å teste så mange, og han frykter mangel på smittevernutstyr.

– Jeg må understreke at vi vil teste flere, men at det gjøres på en godt lokalt tilpasset måte, sier han.

Også kommuneoverlegen i Tromsø sier betydelig økt testing vil bli krevende med tanke på bemanning. I Oslo sier helsebyråd Robert Steen (Ap) at kommunen forbereder økt kapasitet, men at de er avhengige av økt tilførsel av test- og smittevernutstyr.

Bergen har på sin side god kapasitet og ser fram til å teste alle innbyggere med coronasymptomer.

Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at han tror det er praktisk mulig å teste så mange som de nye testkriteriene vil kreve. Hans oppfatning er at dette er noe kommunene ønsker seg, og at det er mulig å få på plass.