Smitteutbrudd ved sykehuset i Hamar

Pasientene hadde ikke symptomer på covid-19 ved innleggelse, opplyser Sykehuset Innlandet i en pressemelding.

Sykehuset Innlandet har midlertidig stengt den kirurgiske sengeposten.

Flere pasienter er utskrevet til hjemmekarantene, og øvrige pasienter ved avdelingen er testet og isolert inntil testsvar foreligger.

Fakta om coronasituasjonen i Norden * Sverige: 20.302 tilfeller, 2.462 døde – henholdsvis 2.010 og 244 per million innbyggere, testede 119.550, 11.833 per million * Danmark: 9.158 tilfeller, 443 døe – henholdsvis 1.581 og 76 per million, testede 193.165, 33.349 per million. * Norge: 7.710 tilfeller, 207 døde – henholdsvis 1.422 og 38 per million, testede 169.124, 131.197 per million. * Finland: 4.995 tilfeller, 206 døde – henholdsvis 902 og 37 per million, testede 93.866, 16.941 per million * Island: 1.797 tilfeller, 10 døde – henholdsvis 5.266 og 29 per million, testede 47.573, 139.411 per million. * Færøyene: 187 tilfeller – 3.827 per million, ingen døde, testede 6.963, 142.500 per million, * Grønland: 11 tilfeller – 194 per million, ingen døde, testede 1.200, 21.138 per million. (Kilde: Worldmeter.info)

Alle pasienter som har hatt vært på avdelingen de siste ukene, vil bli informert og satt i karantene etter gjeldende rutiner.

– Totalt dreier dette seg om i underkant av hundre pasienter. Det er liten risiko for at disse har vært direkte eksponert for smitte, men for sikkerhets skyld følger vi opp pasientene for å kartlegge mulig smittespredning, sier direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet Ellen Henriette Pettersen.

Sykehuset hever beredskapsnivået fra grønt til gult, som innebærer at enkelte pasientgrupper blir omdirigert til andre sykehus.

Saken oppdateres