Norge markerer 1. mai

LOs markering vil foregå på en digital plattform og publiseres på nettsiden 1.mai.no. Det vil bli digitale 1. mai-taler med blant annet Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Disse sendes rundt klokka 12.

Ellers legges det opp til en digital markering som vil minne om en slags TV-sending på nett. Rødt-leder Bjørnar Moxnes holder tale til LO Grenlands 1. mai-sending via video, direkte fra sitt kontor på Stortinget klokka 15,

Frp møter olje- og gassnæringen

Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale møter olje- og gassnæringen til samtale om næringens utfordringer og muligheter, og hvor veien skal gå videre for Norges viktigste næring.

Man kan følge møtet direkte på frp.no eller på Fremskrittspartiets facebookside fra klokken 12:00 fredag 1. mai. Det vil avsluttes med en appell fra Siv Jensen.

WHOs krisekomité med anbefalinger

Krisekomiteen til Verdens helseorganisasjon presenterer sine anbefalinger om koronapandemien på en pressekonferanse klokka 17.

Samtidig letter flere land på restriksjonene, inkludert Sør-Afrika som innfører en gradvis gjenåpning av landet, mens Østerrike og den amerikanske delstaten Texas begynner å lette på noen av koronarestriksjonene.

Spionsiktet norskiraner for retten i Danmark

En norsk statsborger av iransk opprinnelse stilles for retten i Danmark tiltalt for forsøk på medvirkning til drap og for spionasje. Dette finner sted i Roskilde.

Han er tiltalt for å ha hjulpet iransk etterretning med å planlegge et attentat mot en separatistleder bosatt i Ringsted. Mannen ble i oktober 2018 pågrepet av svensk sikkerhetspoliti i Göteborg og deretter utlevert til Danmark. Der har han sittet i varetekt siden.

Utleveringssak behandles i Irland

En domstol i Dublin skal behandle en begjæring om utlevering av en person som er siktet i forbindelse med funnet av en lastebilkonteiner med 39 døde vietnamesiske migranter i Essex.

Det var i oktober i fjor at vietnamesiske innvandrere - åtte kvinner og 31 menn - ble funnet i en kjølekonteiner i en lastebil i Grays i Essex. 40-åringen er siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap samt for brudd på innvandringsloven.