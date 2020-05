Fristen utløp uten svar fra Norwegian

Et møte med obligasjonseierne torsdag ettermiddag ble avlyst på kort varsel etter at Norwegian la et siste tilbud på bordet med frist til klokken 23 torsdag kveld.

I løpet av natten er det ennå ikke kommet noen melding om hva avgjørelsen blir. Norwegians informasjonsdirektør har ikke svart på NTBs henvendelser.

Amper stemning og russebråk

Politi og Røde Kors har natt til 1. mai måttet roe ned rundt 120 personer på Emblemsanden i Ålesund.

Over hele landet var noen hissigpropper og litt festing rundt omkring, men ellers en langt roligere natt til 1. mai enn ellers.

Trump: Har sett bevis for koronavirusets opprinnelse

President Donald Trump sier han har sett bevis på at det nye koronaviruset stammer fra et laboratorium i Wuhan og at han kan innføre nye tollavgifter mot Kina.

Presidenten kom med uttalelsen under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag kveld, men oppga på spørsmål ingen kilde for påstanden.

Queen hyller virusutbruddets frontkjempere

Queen snur den gamle superhiten «We Are the Champions» til «You Are the Champions» for å hylle dem i frontlinjen av bekjempelsen av koronaviruset.

Fredag ble den lansert for å gi penger til WHOs solidaritetsfond i forbindelse med koronautbruddet.

Golf-Hovland på sterk tredjeplass

Etter tredje runde endte Viktor Hovland helt i teten under veldedighetsturneringen i golf i USA torsdag.

Hovland kom litt tregt i gang i turneringen, men onsdag var han bestemann og avanserte til 9.-plass i sammendraget etter to spilte dager. Torsdag fortsatte han storspillet.

Én person til Ullevål etter ulykke på E6

Skadeomfanget er ikke kjent for en person som er fraktet til Ullevål etter å ha kjørt av veien og i fjellveggen mellom avkjøringene Vestby Syd og Sonsveikrysset. E6 er sperret i begge retninger.

Vegtrafikksentralen øst meldte først om ulykken på E6 ved Vestby klokka 3.48 natt til fredag.

Bolig i Rauma brant ned, sju evakuert

Fire voksne og tre barn kom seg fysisk uskadd ut av en brennende bolig i Eidsbygda i Rauma før klokka 23 torsdag kveld. Det var ikke fare for spredning til andre hus.

Klokka 1 opplyser operasjonsleder Jens Dahl til NTB at huset er brent ned.