Helleland får Høyre-støtte fra nord etter miljøuttalelse

Helleland har skapt mye diskusjon i egne rekker etter intervjuet med Aftenposten om hvordan hun og programkomiteen i Høyre gjør endringer på neste stortingsprogram etter koronakrisen.

Helleland sa blant annet at miljø må vike for arbeidsplasser når nye planer legges, og at å la vern gå foran vekst, er en luksus Norge ikke vil ha råd til etter koronakrisen.