Regjeringen anklager russiske myndigheter for å videreformidle desinformasjon

Saken tok en ny vending onsdag, da det russiske utenriksdepartementet omtalte saken på en pressekonferanse og senere la ut melding på Twitter , skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding torsdag kveld.

I artiklene hevdes det blant annet at navngitte instruktører fra Nato-land gir opptrening, veiledning og råd til ukrainske militære styrker. Det påstås at opplæringen fra Norge og Sverige har medført en økning i vold og lovløshet i de ukrainske styrkene.

– Russiske myndigheter bidrar til å videreformidle desinformasjon. Påstandene har ingen rot i virkeligheten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Bakke-Jensen sier saken dreier seg om en studietur med deltakere fra Luftkrigsskolen i Trondheim for over fire år siden.

– Dette fremstår som et klassisk forsøk på desinformasjon og følger et velkjent mønster. Vi så et lignende eksempel nylig gjennom det forfalskede brevet fra generalsekretæren i Nato, sier han.