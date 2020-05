Næringslivsleder og tidligere politiker dømt for å ha chattet om overgrep mot barn

Ifølge dommen brukte næringslivslederen i 40-årene en chattetjeneste til å sende meldingene.

I meldingene skriver mannen fra Østlandet blant annet at han ønsket å begå grove overgrep mot små barn. Han planla også «pedotreff» for å se på overgrepsfilmer sammen med en annen bruker.

Samtidig forteller næringslivslederen om kontakt med en svensk alenefar med ansvar for to gutter på seks og to år, og at vedkommende har fortalt at han begår overgrep mot barna.

Han sendte også overgrepsbilder til andre brukere.

I retten ga næringslivslederen en uforbeholden tilståelse, og saken gikk som en tilståelsesdom. Mannen ble dømt til 110 dagens fengsel, hvorav 60 dager gjøres betinget. Han er også dømt til å betale 50.000 kroner i bot.

