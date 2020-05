17-åring siktet for drapsforsøk etter skyting i påsken

17-åringen er den tredje personen politiet har pågrepet i saken, som også sees i sammenheng med drapet på 21 år gamle Halil Kara på Søndre Nordstrand 10. januar, melder TV 2.

Natt til fredag 10. april skjøt ukjente gjerningsmenn mot to bilister på Mortensrud og Bjørndal i Oslo. Begge bilene fikk skuddskader.

Tirsdag ble to menn på 18 og 20 år varetektsfengslet i fire uker siktet for drapsforsøk

Politiadvokat Christian Hatlo vil be om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud for 17-åringen, som nå også er pågrepet og siktet for drapsforsøk.

– Foreløpig ønsker jeg ikke å si noe om hvilken rolle politiet mener han har hatt, men han er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk sier Hatlo til nyhetskanalen.

Politiet ble først varslet om skuddene av en som meldte ifra om fem smell i området ved Mortensrud klokken 1.55. Politiet rykket ut til området og fant en tomhylse ved Lofsrud skole.

Klokken 3.10 ringte en ny person til Oslo-politiet, denne gang fra Bjørndal, som fortalte at han var blitt skutt på av en person.

Politiet knytter hendelsene til et oppgjør i et kriminelt miljø og ser ikke bort fra at det kan bli flere pågripelser i saken.