Alkoholserveringen i Oslo åpner 6. mai

Ølkranene i Oslo ble stengt 21. mars etter at kontroller viste at flere steder ikke klarte å følge smittevernreglene, blant annet om avstand. Men torsdag opplyser byrådet i en pressemelding at øltørste Oslo-borgere igjen kan nyte sin utepils i hovedstaden fra onsdag neste uke.

Dette gjelder riktignok kun de serveringsstedene som serverer mat. For puber og nattklubber gjelder derfor forbudet også etter onsdag neste uke.