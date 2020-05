Østlandet slipper trolig unna den verste flommen

Sannsynligheten for stor vårflom på Østlandet i år er noe redusert på grunn av det varme været i forrige uke, viser analyser fra NVE. For resten av landet, og særlig i nord, er sannsynligheten større. Her et bilde fra en vårflom i Fåvang i mai for to år siden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix