Savnet mann funnet i god behold ved Lindesnes

Mannen, som dro ut fra Agnefest i Lyngdal i en 10-fots jolle med påhengsmotor torsdag ved 23-tiden, er kommet til rette rundt 1,5 kilometer øst for Lindesnes fyr torsdag, opplyser Agder politidistrikt klokken 13.20.

Mannen skal ha vært kald og våt, men framstår ellers som uskadd, opplyser politiet.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser til NTB at mannen har ringt sin far og fortalt at han er i god behold. Han skal ha tatt seg til land i løpet av natten.

– Han kom på døra til et hus 1,5 kilometer øst for Lindesnes fyr. Han var litt kald, men det virker ikke som han har behov for noe legehjelp. Så dette ble en «happy ending», sier operasjonsleder Knut Odde i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

Ifølge politiet skal mannen ha tilbrakt deler av natten på en hytte. En politipatrulje har vært i kontakt med mannen og vil ta en prat med ham for å undersøke hva som skjedde. Familien hans er på vei for å hente ham.

Hovedredningssentralen Sør-Norge ble varslet om saken klokken 7.15 torsdag morgen. Det var mannens familie som meldte ham savnet. Mannen var på vei fra Agnefest i Lyngdal til Snig i Lindesnes kommune.

Det er dårlig vær i området, og både et Sea King redningshelikopter samt redningsskøyter fra Farsund og Mandal deltok i letingen. Også kystvaktskipet Tor var på vei til området.