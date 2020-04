Koronasmell og mørke utsikter for Aker Solutions

Omsetningen i årets første tre måneder endte på 6,5 milliarder kroner, en nedgang fra 7,3 milliarder kroner året før.

Driftsresultatet til oljeservicegiganten endte på 149 millioner kroner, mot 634 millioner kroner i første kvartal 2019.

Lavere aktivitetsnivå da selskaper måtte utsette offshore-arbeid for å dempe spredningen av viruset, virkningen av pandemien og det kraftige fallet i oljeprisen har rammet energisektoren.

I midten av mars sendte selskapet ut permitteringsvarsel til alle sine ansatte i Norge, og i midten av april ble det klart at deler av driften i Sandnessjøen legges ned.

– Hos Aker Solutions er det iverksatt tiltak for å løse situasjonen. Vi gjør vårt ytterste for å dempe effekten for ansatte, kunder, aksjonærer og andre interessenter rundt om i verden, sier administrerende direktør Luis Araujo i en pressemelding.

– Dybden og omfanget av nedgangen er fremdeles uklar, men andre kvartal vil sannsynligvis være et av de mest usikre kvartalene næringen vår har vært igjennom, sier han videre.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at de venter at selskapets samlede omsetning vil falle med rundt 30 prosent i 2020 sammenlignet med i 2019. Det er en nedjustering fra 20 prosent omsetningsnedgang som selskapet varslet 1. april.