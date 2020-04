Rødgrønt bystyre i Oslo sliter med løfter om heltidsjobber

– Vi er misfornøyd. Ting går sakte, sier Roger Dehlin, leder av Fagforbundet i Oslo til Dagsavisen.

Økningen er på 0,7 prosentpoeng fra året før. Ifølge avisen ville det ta drøye 47 år å få alle kommunens ansatte i 100 prosent stilling, med dagens tempo.

– Vi synes det bør være et overordnet mål å få alle over 75 prosent, sier Dehlin.

Fagforbundet sitter i Heltidsutvalget i kommunen, der de har foreslått en vikarpool-ordning for Oslo: Folk får full stilling med begrenset antall steder man skal være vikar.

Deltidsandelen er særlig høy i Sykehjemsetaten i Oslo, med 51,4 prosent, som er 1 prosentpoeng mer enn i 2018.

Line Orlund, leder for Norsk Sykepleierforbund i Oslo, reagerer på at kolleger og helsefagarbeidere ikke får tilbud om å jobbe fulltid. Hun påpeker at forslagene de kommer med i Heltidsutvalget lønner seg sammenlignet med å betale overtid og vikarbyråer.

Helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) innrømmer at det kan det bli bedre, men sier det går framover fortere enn under blått byråd.

– Oslo er den store byen i Norge med høyest heltidsandel, sier Steen.

– Så jeg er ikke sikker på at det ser så gærent ut.

– Jeg klarer ikke å forandre på skiftordningene på alle Oslos sykehjem i morgen, sier han.