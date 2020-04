Ulv skutt i Ringsakfjellet

Ifølge Ringsaker Blad skal ulven være skutt på Storstilen, som er litt inn i fjellet fra Sjusjøen.

Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Innlandet bekrefter overfor avisa at de fikk melding fra jaktlaget tirsdag, og at det var et lokalt jaktlag som felte ulven.

Hannulven veide 27 kilo og kan være en fjorårsvalp. Onsdag skal det sendes inn DNA-prøver av ulven.

Ringsaker er blant kommunene der det er åpnet for lisensjakt i disse dager.