Drapssiktede Tom Hagen blir fremstilt for fengsling i Nedre Romerike tingrett klokka 12. Hagen ble tirsdag pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen som ble meldt savnet for halvannet år siden.

Hagens forsvarer sa tirsdag at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.