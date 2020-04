Norskutviklet medisin med i britisk test mot covid-19

Medisin fra det norske børsnoterte bioteknologiselskapet Bergenbio skal testes av britiske myndigheter mot covid-19. Kreftmedisinen Bemcentinib kan styrke immunforsvaret og er blitt valgt ut som ett av seks medikamenter som skal testes for å se om det har effekt mot koronaviruset.

Medikamentet har vist antiviral effekt i tidligere forsøk.

Trump beordrer kjøttprodusentene til å opprettholde driften

I en presidentordre Donald Trump undertegnet natt til onsdag, beordres amerikansk kjøttindustri til å holde produksjonen gående, til tross for flere dødsfall og mange smittede av koronaviruset.

Trump stempler kjøttproduksjon som «kritisk infrastruktur», etter advarsler om at butikker kan bli tomme for kjøtt.

Biden vant Ohio via post

Tidligere visepresident Joe Biden vant demokratenes primærvalg i Ohio. Valget er det første på delstatsnivå som gjøres via post under koronautbruddet i USA. 1,5 millioner avla stemme, ifølge delstatsmyndighetene. 3,2 millioner stemte under presidentvalget i 2016.

I Ohio ble kun hjemløse og funksjonshemmede oppfordret til å benytte seg av stemmelokalene. Tillatelse ble også gitt til dem som ikke fikk stemmeseddelen tilsendt tidsnok i posten.

Nye Oscar-regler som følge av koronapandemien

Filmer utgitt på en strømmetjeneste uten å ha vært vist på kino kan nomineres til Oscar-utdelingen, men kun for dette året, opplyser Oscar-akademiet. Tidligere måtte en film bli vist minst sju dager ved en kino i Los Angeles for å kunne bli Oscar-kandidat.

Det har vært usikkerhet rundt hvilke filmer som kan kvalifisere til den prestisjetunge utdelingen etter at smittevernstiltak har ført til avlysning av filmfestivaler, og stengte kinosaler rundtom i verden.

7.667 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 7.667 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 62 tilfeller siste døgn.

I alt 119 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 206 døde som følge av sykdommen.