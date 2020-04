Kringkastingsrådet skal diskutere Debatten

– Når vi er inne i et slikt hysteri som det er rundt korona, er det viktig at NRK jobber for å informere, ikke skape uro, skriver en av klagerne, ifølge Kampanje.

Det kom raskt flere klager etter at Nyborg besøkte programmet 17. mars. Kritikken gikk på at Nyborg fikk kritisere myndighetenes håndtering av coronaviruset i over en halv time før helsedirektør Bjørn Guldvog og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet fikk komme til orde.

Programredaktør Knut Magnus Berge i NRK har tidligere innrømmet at motforestillingene fra Aavitsland og Guldvog med fordel kunne ha fått mer plass.

For første gang skal Kringkastingsrådet onsdag samles til videomøte.

Totalt er det kommet 1.289 klager til møtet. 1064 av disse er overliggere fra det avlyste møtet i mars.

En stor del av disse gjelder stemmeproblemene under finalen av Melodi Grand Prix.