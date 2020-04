Manshaus-rettssaken overføres på video

Det opplyser tingretten til TV 2 , som samtidig varsler at det vil bli sendt ut en pressemelding med detaljer om gjennomføringen senere tirsdag.

Ifølge tingretten er det kommet inn en søknad om filming av rettssaken. Det er ikke kjent hvorvidt de har tatt stilling til denne søknaden.

At rettssaken skjer via video betyr at rettens aktører selv vil være til stede i retten, mens presse og publikum ikke får tilgang til rettslokalet der saken starter 7. mai.