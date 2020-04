Seks av ti nordmenn venter flere hackerangrep på grunn av corona

Samtidig svarer 66 prosent av dem som er i arbeid at de venter en økning i dataangrep, mot 57 prosent blant dem som ikke er i jobb, ifølge undersøkelsen.

Coronakrisen har ført til at mange flere nordmenn har hjemmekontor, og møter og samtaler har blitt erstattet av videokonferanseløsninger.

– Aldri før har så mange som nå havnet på hjemmekontor, og det helt samtidig og uten at dette var godt planlagt. To av tre personer som er i arbeidslivet, venter mer angrep på nett etter corona, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion i en pressemelding.

Tall fra Norsk coronamonitor viser at 58 prosent av arbeidsstyrken i Norge sier at de hovedsakelig har hjemmekontor for tiden.