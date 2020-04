Røde Kors: La elevene få snakke om coronalivet

– Når barna nå får en mer normalisert hverdag, må de også få hjelp til å bearbeide de erfaringene de har hatt, sier John Harald Bondevik, som er seniorrådgiver for skole og frivillighet i Røde Kors.

Organisasjonen tilbyr i anledning skoleoppstarten mandag norske lærere et program med øvelser basert på erfaring med psykososial støtte i ulike former for krisesituasjoner. Røde Kors mener det kan være behov for å få luftet tanker om en unormal hverdag, avskåret fra venner og kjente holdepunkter. Det har vært både positive og negative opplevelser.