– Jeg tror det kan være for tidlig å åpne barnehager og skoler i Oslo

Hun markerte seg som en sterk kritiker av Norges håndtering av coronakrisen på NRKs Debatten 17. mars. Hun uttalte imidlertid i helgen, til ABC Nyheter, tilfredshet med hvordan Norge har tatt tak i utfordringene.

Legen og forskeren uttrykker nå imidlertid forståelse for at mange er bekymret, med åpne barnehager fra forrige uke og åpne småskoler fra i dag. Oslo har vært hardere rammet av coronaviruset enn andre steder i landet, derfor er hun skeptisk til at dørene åpnes allerede nå.