Rogaland bekymret for at sårbare videregåendeelever dropper ut

I en normal skolehverdag vil skolen kontakte elever som slutter å møte til time. Sosialrådgivere og oppfølgingstjeneste kobles inn i neste ledd. Også skolehelsetjenesten med mulighet for drop-in-timer for er et virkemiddel. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix Foto: NTB scanpix