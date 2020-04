22 personer på Karmøy coronasmittet

Smitteavdekkingen kom etter at en ung voksen person nylig testet positivt.

26 personer i samme miljø ble deretter testet, og 22 av disse var altså smittet, opplyser kommunen i en pressemelding gjengitt av Haugesunds Avis.

– Innledende smittesporing avdekket at denne personen tilhører et avgrenset miljø med tett intern kontakt. Etter en smittefaglig vurdering besluttet smittevernlegen å teste hele den aktuelle gruppen for å få oversikt, opplyser kommunen.

De vil ikke si noe om hvilket miljø det dreier seg om. Ingen av de smittede er alvorlig syke. Flere av dem er barn.

Prøvesvarene kom lørdag ettermiddag. Gjennom videre smittesporing har kommunen også testet et begrenset antall nærkontakter utenfor miljøet.

– Foreldre til aktuelle barn og ansatte som er nærkontakter, vil bli kontaktet direkte og fortløpende gjennom søndagen. Det er så langt vurdert at sannsynligheten for videre smitte er lav, opplyser kommunen.

Karmøy kommune holder pressekonferanse om saken klokka 18.