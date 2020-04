Tre nederlendere dømt til strenge fengselsstraffer i omfattende narkotikasak

De tre tiltalte ble dømt i forbindelse med at 53 kilo amfetamin, rundt fem kilo MDMA og 203 kilo hasj ble smuglet fra Nederland til Oslo

En 50 år gammel mann fikk den strengeste straffen på fengsel i 18 år. Han ble også dømt for å ha organisert innførselen av 20 kilo heroin og tolv kilo kokain fra Nederland til Italia i januar og februar i fjor.

En 60 år gammel mann ble idømt fem års fengsel for medvirkningen til innførselen til Oslo. Retten fant det ikke bevist at mannen visste eller burde visst at deler av narkotikaen var pulverstoff.

Narkobaron (53) tjente 27 millioner på hasjturer til Norge

Organisert kriminell gruppe

Den tredje tiltalte var en 28 år gammel mann som fikk tolv års fengsel. I likhet med 60-åring hevdet han at han kun kjente til at lasten til Oslo inneholdt hasj. Han ble derimot ikke trodd.

Videre konkluderte retten med at lovbruddene til 28- og 50-åringene var utøvd som ledd i aktiviteten til en organisert kriminell gruppe, noe som medførte høyere straff.

At 60-åringen er uhelbredelig kreftsyk, ble i formildende retning lagt vekt på i straffeutmålingen.

Kripos: – Betydelig innførselsåre for narkotika avdekket

Erkjent delvis straffskyld

Saken ble rullet opp etter at Kripos våren 2018 startet opp en større etterforskning av Oslos gjengmiljø og hvor narkotikaen de omsatte kom fra.

Etterforskningen fikk navnet «Operasjon Hubris» og avdekket store innførsler av narkotika til Norge. Over 50 personer har vært siktet i saken.

Saken gikk i Oslo tingrett fra 10. til 19. mars. Nederlenderne erkjente seg delvis skyldige etter tiltalen.