Coronarammede korps ber om krisehjelp fra Raja

Landets korps har så langt fått lite hjelp av krisepakken til kultur- og idrettslivet som regjeringen la fram i mars. Onsdag møter Norges Musikkorps Forbund og Korpsnett Norge kulturminister Abid Raja (V) for å redegjøre for korpsenes særegne situasjon.

– Den første krisepakken er innrettet slik at den nesten ikke treffer korpsene i det hele tatt. I pakken er det fokus på tap av billettinntekter og påmeldingsavgifter, men korps får inntekter fra andre ting som fordrer at det er massevis av folk til stede, som loppemarkeder, basarer, kiosksalg og lignende, sier Karl Ole Midtbø, generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund, til NTB.

Våren er høysesong for loppemarkeder og ulike typer basarer, noe som har satt mange korps i en svært vanskelig situasjon.

– Korpsene føler at hele eksistensen kan være truet, for disse arrangementene står for hovedinntektene til de fleste av dem. Vi får melding fra flere om at kassen nå begynner å gå tom, forteller Midtbø.

Taper flere hundre millioner

Ifølge anslag fra Norges Musikkorps Forbund går korpsene glipp av flere hundre millioner kroner i inntekter denne våren.

– Totalt for musikkfrivilligheten er det snakk om tap på opptil 1 milliard kroner, sier Midtbø.

Pengene fra arrangementene går til å lønne instruktører, til dirigenter, noter, uniformer og innkjøp og vedlikehold av instrumenter.

– Dersom korpsene ikke kan skaffe inntekter på den måten lenger, vil alternativet være å øke kontingentene kraftig, og da vil det å spille i korps være avhengig av foreldrenes betalingsevne, sier Midtbø.

Han sier Korps-Norges hovedbudskap til statsråden er at det bør komme en ny krisepakke på plass som også treffer musikklivet og frivilligheten.

– Vi må forsikre oss om at ministeren og departementet forstår hvordan drift av et skolekorps er skrudd sammen.

Målet til korpsforbundet er at kompensasjonsordningen skal favne landets 1.800 korps.

Pop-up-korps

Kulturminister Abid Raja (V) uttalte til Aftenposten tidligere denne uken at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 vil vurdere de samlede økonomiske konsekvensene av coronapandemien for frivilligheten.

– Parallelt jobber også regjeringen videre for å få på plass løsninger for frivillige og ideelle organisasjoner som har uunngåelige faste kostnader som ikke dekkes av kompensasjonsordningen eller andre ordninger, skrev Raja i en epost til avisen.

Forrige uke ble det klart at korpsene får spille og marsjere i gatene på 17. mai såframt de holder god avstand mellom rekkene. I hovedstaden legges det blant annet opp til pop-up-korps som skal dukke opp ulike steder og spille spontant uten forvarsel.