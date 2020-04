To menn tiltalt etter mislykket ransraid med hagle

Det mislykkede ransraidet startet på Circle K-stasjonen på Storo i Oslo rundt klokken 00.30 den 5. mai i fjor.

Ifølge tiltalen maskerte de to mennene i 20-årene seg, før de rettet en hagle mot de tre personene i en Tesla og ropte «ut av bilen». Ransforsøket mislyktes fordi bilen kjørte vekk.

Rett etterpå forsøkte de to mennene å rane til seg en Volkswagen Golf på samme måte, men også her kjørte sjåføren av gårde.

Dagen etter skal de to mennene ha forsøkt å rane Urmaker Bjerke i Oslo sentrum. Også her mislyktes ransforsøket – denne gangen fordi de ansatte ikke aktiverte åpnemekanismen på døren.

Rundt tre timer før forsøket på å rane urmakeren stjal mennene, ifølge politiet, en bil på Sinsen. Et kvarter før ransforsøket skal de to også ha tent på en annen bil i Gamlebyen som var ment å avlede politiets oppmerksomhet under ransforsøket.

Rettssaken mot de to tiltalte går i Oslo tingrett tirsdag og onsdag.