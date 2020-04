En person fløyet til sykehus etter frontkollisjon i Sunnfjord

De øvrige to personene er fraktet til sykehus i ambulanse, men er trolig ikke skadd, ifølge Vest politidistrikt.

Ulykken skjedde ved Florøvegen.

To biler var involvert. Den ene havnet i grøften, mens den andre to i et kjørefelt. Bilberger er på stedet.

Politiet meldte om ulykken klokken 16.18. En av de involverte var først bevisstløs, men våknet etter hvert til.