Virke om arrangementsforbudet: – En stor lettelse

– Virke er glad for at regjeringen endelig har lyttet til behovet for en avklaring rundt de større arrangementene, sier leder Rhiannon Hovden Edwards i Virke kultur og opplevelser.

Lørdag ettermiddag kom avgjørelsen om at forbudet mot store arrangementer med over 500 deltakere forlenges til 1. september for å minske smittefaren i forbindelse med coronaviruset. En avgjørelse om arrangementer med under 500 deltakere vil komme torsdag i neste uke.

Beslutningen kommer etter at arrangørene i lengre tid har bedt om å få en avklaring på hva som skjer i sommer.

– Det er et tegn på den underlige tiden vi lever i at et arrangementsforbud oppleves nesten som en gladnyhet, men for alle aktørene som har mistet nattesøvnen i påvente av denne avklaringen, er det en stor lettelse å endelig få vite hva de kan forholde seg til fremover, sier Edwards.

Hun sier at forbudet gjør at festivalene og andre arrangører nå får avklarte kontraktsforhold og kan avlyse sine arrangementer før de største kostnadene påløper.

– Med denne avklaringen på plass vil arrangørenes tap kunne reduseres og mange konkurser unngås, sier Edwards.