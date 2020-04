MDG-topp til Hareide: – Putt pengene der du har kjeften

– Det er nå nøyaktig fire måneder siden Hareide ble samferdselsminister. Da gjorde han det klart at verden står overfor en klimakrise og sa at «det blir min hovedoppgave», sa Hermstad i sin tale til MDGs landsmøte lørdag.

– På tide å putte pengene der du har kjeften din, samferdselsminister, utbasunerte den nyslåtte MDG-nestlederen.

Bakteppet er forhandlingene om samferdselssatsingen Oslopakke 3, som brøt sammen før helgen. Fylkene Oslo og Viken og staten, ved Hareide (KrF), skal sette seg ned igjen mandag for nye samtaler.

Nye takster og hvilke prosjekter som skal prioriteres når, har vært sentrale punkter. Forhandlingene har også handlet om hvorvidt man skal godta regjeringens bomringavale.

Fremfor alt er det uenighet om ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum som har ført til at forhandlingene har gått i stå.

«Pengene ligger klare»

Hermstad forhandler for Oslo-byrådet og hevder Hareide har kastet kortene og stilt følgende ultimatum i saken: Enten må byrådet akseptere en motorvei gjennom Bærum til 17 milliarder kroner, eller så trekker staten sin støtte til ny T-bane og andre samferdselsprosjekter.

– Det Norge nå trenger, er bedre og billigere kollektivtrafikk, mer tog og sykkelveier i hele landet, skredsikre fylkesveier og elektriske hurtigbåter. Ikke monsterveier til titalls milliarder, sier Hermstad.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide minner Hermstad om at han faktisk bare har hatt jobben i tre og ikke fire måneder.

– Men når jeg har sittet fire måneder, håper jeg virkelige vi har en enighet som gjør at spaden kan stikkes i jorden på nettopp Fornebubanen. Det står mildt sagt ikke på meg, sier Hareide til NTB.

– Pengene ligger klare, men jeg kan ikke overstyre politikerne i Viken og Oslo, sier statsråden.

– Gåte om MDG sier nei

Han fremholder at «alle vet» at Fornebubanen og E18-prosjektet hører sammen, både fysisk og politisk, fordi begge deler vil gi hovedstadsregionen vestover et stort løft og helt andre muligheter for sykling, kollektivtransport, ren luft og byutvikling.

– Samtidig får vi på plass en helt nødvendig utvikling av en nasjonal transportåre, som hele landet er avhengig av, enten vi vil eller ikke, understreker Hareide.

– Det vil være en gåte for meg om MDG sier nei til denne muligheten for innbyggerne i Oslo og Viken. I forhandlingene som har pågått siden februar, har MDG fått innfridd mange av sine krav, sier han.

Statsråden minner om at det i den nedskalerte løsningen for ny E18 som nå ligger på bordet, faktisk er færre gjennomgående bilfelt enn i dag.

– Likevel avviser MDG den blankt og takker dermed nei til flere titalls milliarder på vegne av regionen sin. Forstå det den som kan.