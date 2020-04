Ønsker nasjonale retningslinjer for campingplasser

Mandag denne uken ble hytteforbudet opphevet, noe som har ført til en jevn strøm av hytteeiere til Hallingdal hvor det i løpet av fredag er blitt registrert 10.000 nye personer.

– Jeg er skikkelig bekymret. Nå håper jeg at folk passer på. At de for eksempel prøver å spre handling i butikker ut over hele dagen. At de virkelig er nøye med å holde avstand til hverandre og unngår store forsamlinger, sier kommuneoverlege Geir Strømmen i Hol til Aftenposten.

Når det gjelder campingplasser, er det opp til hver enkelt kommune å bestemme når disse skal åpnes. Denne uken vedtok politikerne i Larvik, som er en av landets største campingkommuner, at campingplassene kan ha åpent fra fredag klokka 16 til søndag kveld. Det gjelder riktignok kun for de som er sesonggjester og det stilles krav til at campingvognen har eget toalett.

I et intervju med NRK etterlyser rådgiver for Larvik campingplass-forening Stein Grimsrud nasjonale retningslinjer for campingplasser. Enn så lenge er det opp til hver enkelt kommune å bestemme når disse skal åpne.

– Det er ikke bra. Det resulterer i ulike regler i de forskjellige kommunene. Dette kommer bare til å ende med misnøye blant gjestene. Det burde i det minste vært litt veiledning fra sentralt hold, mener Grimsrud.

I en kommentar til NRK sier helseminister Bent Høie (H) at han ikke ser det som nødvendig å sette opp egne retningslinjer for campingplasser.



– Det er de samme reglene som gjelder ellers i samfunnet, svarer Høie.