Innspillsmøte med gründere og investorer

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø leder et videomøte med gründere og investorer, et av flere innspillsmøter der regjeringen inviterer til å komme med innspill til hvordan Norge best mulig skal komme seg ut av koronakrisen.

Disse deltar i dagens møte: Assistert Selvhjelp, Brim Explorer, CoWorx, Imatis, Noen, No Isolation, N-Link/Rocketfarm, Norsk Venturekapitalforening, Oslotech, Playpulse og TRK Group.

MDG holder landsmøte

Miljøpartiet De Grønne holder landsmøte. Der skal MDG velge ny ledelse og gå over til en mer normal struktur. Partiet har i dag to nasjonale talspersoner, nemlig stortingsrepresentant Une Bastholm og Arild Hermstad. Valgkomiteen har innstilt Bastholm som leder.

Landsmøtet gjennomføres digitalt og kan følges via YouTube.

«Virtuell minnestund» i Canada

Canada minnes ofrene for masseskytingen i Nova Scotia med et arrangement på nettet.

22 mennesker ble drept i helgen, da 51 år gamle Gabriel Wortman kjørte rundt iført politiuniform og i løpet av tolv timer, fra lørdag kveld til søndag, skjøt og drepte mennesker på 16 forskjellige steder. Han satte også fyr på flere hus. Wortman ble til slutt innhentet og skutt av politiet og døde 14 timer senere av skadene.

Hubble-teleskopet har vært 30 år i rommet

Det er i dag 30 år siden romteleskopet Hubble ble skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida. Den opprinnelige planen var at det skulle være i drift i ti år.

Teleskopet har i tre ganger så lang tid vært et sentralt verktøy for en lang rekke banebrytende astronomiske oppdagelser.