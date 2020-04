Ingen pågrepet etter pistolran i Oslo

Ingen er pågrepet etter at flere gjerningspersoner ranet en mann i slutten av 30-årene på Vålerenga i Oslo klokken 22.55 torsdag kveld. Fornærmede ble ikke skadd. Han er avhørt av politiet.

– Han ble stoppet av tre til fire personer som ranet ham med pistol. De tok fra ham mobiltelefonen og forsvant fra stedet i en mørk eller svart Skoda Octavia, sier operasjonsleder Guro Sandnes til NTB fredag morgen. Politiet har sikret video fra åstedet, og fornærmedes telefon er kommet til rette.

Trump får kritikk for nye påstander om covid

Den amerikanske presidenten får kritikk av flere leger og fagfolk etter pressebrifingen i Det hvite hus torsdag, der han igjen videreformidlet flere tvilsomme og udokumentert metoder for å forebygge koronavirus og behandle covid-19.

Donald Trump hevdet blant annet at varme dreper koronaviruset og rådet folk til å nyte sollys.

Ebolamedisin feilet i første forsøk

De første testene gjort på koronasmittede personer viste at ebolamedisinen Remdesivir ikke hadde noen effekt på viruset, ifølge en rapport fra WHO.

Rapporten ble ved en glipp offentliggjort av Verdens helseorganisasjon på deres nettside torsdag, før den har blitt vitenskapelig kvalitetssikret, ifølge The Financial Times.

Kongressen har godkjent ny krisepakke i USA

Kongressen i USA godkjente torsdag en ny krisepakke på nesten 500 milliarder dollar for å støtte blant annet små bedrifter.

Krisepakken Kongressen nesten enstemmig vedtok er på 483 milliarder dollar og skal brukes til et låneprogram for småbedrifter, til å finansiere sykehus og til økt testing for koronavirus.

Avis: Boris Johnson tilbake på jobb mandag

Storbritannias statsminister Boris Johnson vil være tilbake på jobb mandag etter å ha vært sykmeldt som følge av koronasmitte, ifølge The Telegraph.

Avisen skriver at Johnson har bedt sine assistenter om å planlegge møter med enkelte statsråder neste uke for å bli oppdatert på hva som har skjedd mens han har vært fraværende.