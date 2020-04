Ap ber regjeringen revurdere egenandel

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland forteller til NTB at han allerede nå, bare dager etter at den såkalte kontantstøtteordningen trådte i kraft, får tilbakemeldinger fra næringslivet om omfattende problemer.

– Det er for mange som nå henvender seg, som lider av egenandelen på 10.000 kroner, sier Aasland.

Han mener bildet allerede nå er tydelig nok til at Arbeiderpartiet vil be regjeringen om å revurdere egenandelen før neste runde med utbetalinger.

Det samme gjelder minstebeløpet på 5.000 kroner for støtte.

Vil gjøre andelen relativ

Aaslands forslag er å sette egenandelen som en prosentsats eller promillesats av de løpende faste kostnadene i stedet, opp til et tak.

– Jeg syns det er rettferdig med en egenandel, men den må være forholdsmessig, sier han.

I dag fungerer ordningen slik at mange små bedrifter faller ut av ordningen fordi de ikke når over minstebeløpet eller egenandelen. For store bedrifter, som kan motta flere millioner kroner gjennom ordningen, utgjør egenandelen derimot en forsvinnende liten del.

Også Senterpartiet mener egenandelen slår urettferdig ut for de minste bedriftene og har foreslått å fjerne den helt.

Mange har fått avslag

Så langt har 14.821 bedrifter søkt om kompensasjon gjennom ordningen, viser tall som Skattedirektoratet har oppgitt til Dagens Næringsliv. Nesten 30 prosent av disse har fått avslag på søknadene.

Hovedgrunnene til avslag har vært at bedriftene ligger under minstebeløpet, at omsetningen deres ikke har falt nok, eller at de har uoppgjorte restanser.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier regjeringen hele tida har vært åpen for at det kan bli nødvendig med justeringer. Men hun vil ikke trekke noen konklusjoner nå.

– Det er veldig tidlig ennå, og det er nok også mange som venter med å søke fordi de vil være sikre på at de søker på riktig grunnlag. Så vi må vente og se, sier Nybø til NTB.

Avveining

Nybø minner samtidig om at det er en grunn til at det er innført en egenandel.

– Det kan ikke lønne seg å ha stengt. Vi må stimulere til aktivitet. Og vi må også stimulere til å få ned kostnadene. Så det har vært en avveining, sier Nybø.

Kompensasjonsordningen er ment å dekke løpende faste kostnader for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av de drastiske tiltakene for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har anslått at ordningen vil koste 20 milliarder kroner i måneden.