Analytiker tror på norsk oljekutt på 5 til 10 prosent

Misforhold mellom tilbud og etterspørsel i oljemarkedet på grunn av svekket etterspørsel under koronakrisen har sendt prisene ned og tvunget de oljeproduserende landene til å godta kutt i produksjonen.

– Etter Opec-kutt har vi fortsatt 18 millioner fat i overtilbud. Så kan du trekke fra fem millioner fat på å bygge strategiske reserver, men da har vi fortsatt 13 millioner i overtilbud. Det er bare for mye. Norge, Brasil og andre oljeland er nødt til å kutte, sier Holte til Dagens Næringsliv.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) varslet tirsdag at en beslutning om oljekutt er ventet i «nær framtid».

Holte tror regjeringen vil komme med et produksjonskutt som varer til over sommeren, og at alle produsenter må kutte med mellom 5 og 10 prosent. Kuttene tilsvarer mellom 100.000 og 200.000 fat olje per dag av den totale produksjonen på norsk sokkel.