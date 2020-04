Slyngstad: Var ikke klar over at Tangen var kandidat til lederjobben

– Jeg ble overrasket da jeg hørte om at Tangen skulle overta, sa Slyngstad i Debatten på NRK torsdag.

Han og Tangen snakket sammen på det mye omtalte seminaret til Tangen i november, men mest om investeringsstrategier, ifølge Slyngstad.

– Jeg hadde ikke noen forestilling om at det ville være aktuelt for ham på det seminaret i det hele tatt. Vi snakket ikke om den konkrete lederjobben så mye som vi snakket om hva fondet er, sa han.

På spørsmål om Slyngstad forsto at Tangen var interessert i lederjobben da han i en epost ba om en samtale, svarte Slyngstad:

– Jeg fikk mange eposter gjennom vinteren om dette, men alle de som spurte, fikk det samme svaret om at da må de kontakte headhunter og snakke med dem. Hvis de ikke fikk et tilstrekkelig svar, kunne de komme tilbake til meg.

Slyngstad sier at han ikke svarte på eposten eller svarte Tangen på annet vis.

Den store feilen var å sitte på med Tangens privat innleide fly tilbake fra USA, sa Slyngstad, som fikk dekket mat, konferansehotell og flyreise hjem av Tangen.

– Det var uheldig. Det beklager jeg. Det var dårlig dømmekraft, sier han.

Norges Bank besluttet mandag å dekke disse utgiftene og understreket at det var første gang Slyngstad som leder av fondet ikke har reist med rutefly dekket av Norges Bank.

Tangens seminar «Back to University» ble holdt i Philadelphia i USA om lag to uker etter at Slyngstad offentliggjorde at han skulle gå av som oljefondssjef. 26. mars i år ble Nicolai Tangen utnevnt som ny sjef.