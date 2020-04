Brudd i forhandlingene om Oslopakke 3

Partene klarte ikke å bli enige om en E 18-løsning, skriver Budstikka.

– Det er veldig synd at vi ikke lyktes med å revidere Oslopakke 3-avtalen fra 2016. Dermed mister vi mange milliarder kroner som det er stor rift om mange andre steder i landet, sier Anniken Solli i Viken Høyre til avisen.

Fylkene Oslo og Viken setter seg ned til nye møter kommende mandag, med staten som tilrettelegger. Også opposisjonen er representert på møtene.

– Det er udemokratisk og provoserende

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), anklager staten for å ha forlatt E 18-samtalene.

– Det er udemokratisk og provoserende at staten løper fra forhandlingsbordet når de ikke får bygge ut E18 – en motorvei som folk verken i Oslo eller Viken ønsker seg, sier han i en pressemelding.

Men Nicolai Øyen Langfeldt, som representerer Oslo Høyre i forhandlingene, har en annen versjon av saken.

– Den pakken er nå i fare

– Jeg opplever at Oslo-byrådet ikke kan garantere at enigheten fra 2016 – om at veien skal bygges til Drengsrud – ligger fast, sier han til NTB.

– Oslopakke 3 har vært det verktøyet som har gjort at vi har fått en grønnere by og renere luft i Oslo de siste 30 årene. Den pakken er nå i fare, fordi Oslo ikke kan garantere at de står på den enigheten.

Oslo og Viken har forhandlet om pakken siden januar. Nye takster og hvilke prosjekter som skal prioriteres når, har vært sentrale punkter. Forhandlingene har også handlet om hvorvidt man skal godta regjeringens bomringavale.