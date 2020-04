April blir en stadig varmere måned

Gulsvik helt sør i Hallingdal hadde den hittil varmeste dagen så langt i år, med 23,5 grader onsdag. – Vi ser at de varme vårdagene i april øker i antall over hele fjøla. Dette er akkurat det vi forventer her i Norge når den globale temperaturen stiger, sier klimaforsker Reidun Gangstø Skaland ved Meteorologisk institutt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix