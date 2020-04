Påstand om 21 års fengsel for drapstiltalt far

I oktober i fjor ble Oscar André Ocampo Overn (15) innlagt på sykehus etter at han ble påført livstruende skader av sin adoptivfar (45) i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune.

15-åringen døde på sykehus av skadene han ble påført.

Under sin sluttprosedyre i Gjøvik tingrett torsdag, la aktor Thorbjørn Klundseter ned påstand om 21 års fengsel for familiefaren.

– Saken dreier seg om en far som har henrettet et av sine barn, fordi det har blitt avdekket at far har begått grove seksuell overgrep mot sitt barn, sa aktor.

– Ikke vesentlig



Mannen er tiltalt for å ha drept sønnen ved kvelning, flere seksuelle overgrep mot sønnen og også frihetsberøvelse mot kona da drapshandlingen skjedde. Kona ble stengt inne på et soverom da hun forsøkte å hindre drapet.

15-årige Oscar André Ocampo Overn ble drept av sin egen adoptivfar. Foto: Privat

45-åringen, som har erkjent drapet og deler av den seksuelle omgangen, forklarte under rettssaken at han ikke angrer på drapet.

Tiltalte har hele tiden hevdet at overgrepene ikke ble gjennomført ved tvang.

– Det er ikke vesentlig når det er snakk om voldtekt av barn, sa aktor.

Aktor mener faren hadde bygd opp et hat mot sønnen før drapet, og at han ikke har tatt ansvar for overgrepene.

– Uforståelig



Aktor tok utgangspunkt i 21 år som riktig straff for drapet alene. Selv om tiltalte har erkjent de aller fleste tiltalepostene, mener aktor at det ikke finnes formildende omstendigheter som kunne gi lavere straff.

– Det er ingen tvil om at vi står overfor en spesiell og alvorlig sak. For mange er denne saken uforståelig, sa Klundseter.

Drapet, som skjedde i familien bolig, ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter, mener aktor.

– Oscar var i praksis forsvarsløs. Der og da var han ute av stand til å forsvare seg. I forhold til sin godt trente far var det rått parti, sa aktor under sin sluttprosedyre.

– Jeg tror ingen kan forestille seg frykten Oscar har kjent og følt på i disse minuttene, sa han.

Advokat Håvard Fremstad, som forsvarer 45-åringen, i Gjøvik tingrett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fortalte moren



Drapet skjedde dagen etter at 15-åringen hadde fortalt sin mor om overgrepene han hadde vært utsatt for. Hun konfronterte den nå fraseparerte ektemannen med det.

Tiltalte forklarte i retten at han begikk drapet for å redde familien, slik at de skulle få leve uten problemene som ville oppstå om overgrepene ble kjent for offentligheten.

Han hevdet også at planen var å ta sitt eget liv.

Etter å ha ringt sine egne foreldre etter drapet, meldte 45-åringen seg selv for politiet. Han har sittet varetektsfengslet frem til rettssaken startet tirsdag denne uka.