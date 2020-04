Snøskred stenger vei i Gildeskål

Politiet har ingen opplysninger om at noen skal være tatt av skredet og vurderer det som lite sannsynlig.

Skredet gikk i 2.30-tida ved Sandneslia i nærheten av broen over til Sandhornøy. Det har trolig gått et mindre skred først og deretter et større som gikk over veien.

– Det er tre til fire meter høyt og tjue meter bredt, så det er ganske tunge snømasser som dekker veien. Fylkesveien er vanligvis lite trafikkert, og skredet har gått i et område som er skredovervåket, sier operasjonsleder Kenneth Magnussen i politiet i Nordland til NTB torsdag morgen.

Det er ikke klart når veien kan åpnes igjen. En geolog skal vurdere stedet før veien kan ryddes.