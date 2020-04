Kriselager kan brødfø færre enn 13.000 i én uke

I et skriftlig svar til Geir Pollestad (Sp) i Stortinget opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) at det som er på lager av hermetisk eller frysetørret mat dekker kaloribehovet for om lag 30.000 personer i tre dager. Det tilsvarer mat til 12.857 personer i en uke, skriver Stavanger Aftenblad.

– Norge har et lager av litt smuler, og så gir de inntrykk av – og dette er det verste – av at det er beredskapslagre for mat til befolkningen. Dette er ille, sier Pollestad til avisen.

Han mener regjeringen må bygge opp igjen lagrene, men næringsministeren svarer at Pollestad har en for snever definisjon av matberedskap.

– Nødlagrene Pollestad etterspør, er av svært begrenset omfang og ment til å hjelpe i helt akutte problemer for spesielt utsatte deler av befolkningen, skriver Nybø i et svar til Aftenbladet.

Hun understreker at lageret ikke er representativt for matvareberedskapen i Norge.

– Det aller viktigste elementet i matvareberedskapen vår i dag er de velfungerende logistikksystemene i dagligvarebransjen som normalt sørger for varer og tjenester, sier hun.