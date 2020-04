Justisministeren besøker Oslo-politiet

Monica Mæland (H) vil fra klokka 8 få omvisning av Oslo-politiet på Grønland og høre hvordan de ivaretar smitteverntiltak etter at de har åpnet sine publikumstjenester igjen.

Statsråden vil også blir orientert om nye utvidede digitale tjenester fra politiet. Assisterende politidirektør Håkon Skulstad deltar fra Politidirektoratet.

Stortinget behandler North Connect-saken

Stortinget behandler klokka 10 forslag om å be regjeringen avslå konsesjonssøknaden om utenlandskabelen North Connect.

Et flertall i energi- og miljøkomiteen ber regjeringen «snarest fremme forslag om endring i energiloven som sikrer Statnetts monopol på å eie og drifte alle fremtidige utenlandskabler.»

Oslos 17.-mai-program kunngjøres

17. mai-komiteen i Oslo offentliggjør klokka 13 rammene for programmet for 17. mai, som naturlig nok blir litt utenom det vanlige. Komiteen vil være på Universitetsplassen rundt klokka 14.

Det er ikke lagt opp til en pressekonferanse, men en mulighet til å ta bilder og gjennomføre intervjuer for pressen.

Kronprinsparet i videomøter

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit har i dag møte med representanter for Nav og får en orientering om situasjonen.

Kronprins Haakon har i tillegg møte med representanter for arbeidstakere som har blitt permittert som følge av koronatiltakene og får en orientering om deres situasjon.

Tortur-rettssak starter i Tyskland

To syrere som antas å ha jobbet for syrisk etterretning, blir stilt for retten i Tyskland. De anklages for grov tortur og forbrytelser mot menneskeheten.

Rettssaken i Tyskland dreier seg om statsstøttet tortur i Syria og er verdens første i sitt slag. Rettssaken starter etter planen klokka 9.30 i Koblenz.

Ramadan starter

For millioner av muslimer verden over starter fastemåneden ramadan torsdag kveld. Under ramadan skal mange av Norges rundt 200.000 muslimer avstå fra mat og drikke fra soloppgang til solnedgang, som i praksis utgjør 17 timer.

Immunolog Anne Spurkland har sagt til NRK at muslimer bør drikke vann fordi tørre slimhinner øker risikoen for virusinfeksjoner. Islamsk Råd Norge sier det ikke er godt nok vitenskapelig bevist at det rådet vil fungere mot koronasmitte.