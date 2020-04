Innovasjon Norge opprettet ny stilling til hjemvendt statsråd

Den tidligere samfunnssikkerhetsministeren gikk sammen med Frp ut av regjeringen 24. januar. Hennes gamle jobb i Innovasjon Norge som hun fikk permisjon fra i 2015, fantes ikke lenger.

Det statlige selskapet opprettet derfor en ny stilling med høyere lønn og som dessuten var rettet mot hennes gamle departement, skriver Dagens Næringsliv.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norges sier til avisen at ansatte som kommer tilbake, søker ledige stillinger etter hvert som de dukker opp. Han bekrefter at stillingen er en midlertidig konstruksjon.

– Ja, det er riktig. Oppgavene er relevante for Innovasjon Norge og passer bakgrunnen hennes.

Tybring-Gjedde ønsker ikke å kommentere saken og viser til at «mine kommentarer er gitt til Karantenenemnda».

Karantenenemnda har bestemt at hun ilegges saksforbud i ett år fra 24. januar i sin nye jobb som spesialrådgiver. Et saksforbud er et forbud mot å involvere seg i bestemte saker eller saksområder.